TS – Juventus penalizzata dalle assenze, Inter al completo: ecco la differenza con il derby

Una vittoria netta, che non ammette repliche: l’Inter batte 2-0 la Juventus e si porta in testa alla classifica. Fattore decisivo, secondo Tuttosport, le tante assenze di casa bianconera. Per l’Inter una bella differenza rispetto al derby con il Milan, quando toccò ai nerazzurri di Conte giocare con una formazione ampiamente rimaneggiata:

“Il 2-0 alla Juve suona come una serissima candidatura allo scudetto per l’Inter, anche perché – non va dimenticato – da metà febbraio Conte potrà gestire una sola gara a settimana non avendo più impegni nelle Coppe Europee, il che inciderà notevolmente sulle energie, sulla capacità di studiare gli avversari e pure sull’incidenza degli infortuni. Quest’ultimo fattore determinante nel derby d’Italia dove l’Inter si è presentata con la formazione di gala a differenza – tanto per ricordarlo – che nella stracittadina col Milan quando i nerazzurri arrivarono all’appuntamento falcidiati dal Covid che stavolta ha invece creato tanti problemi ad Andrea Pirlo. Questi però sono i rischi di impresa in una stagione giocata in tempi di Pandemia”.