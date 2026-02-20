GdS – Ecco perché la richiesta di grazia della Juventus per Kalulu verrà respinta

La Juventus ha chiesto a Gravina la grazia per revocare la squalifica per Kalulu: La Gazzetta spiega perché tale richiesta verrà bocciata

Dopo che la FIGC ha respinto il ricorso della Juventus in merito al cartellino rosso a Kalulu in Inter-Juventus, il club bianconero ha presentato ufficialmente la richiesta di grazia al presidente Gravina, al quale spetta la possibilità di assolvere un calciatore, come previsto dall'articolo 43 del Codice di Giustizia Sportiva.

Una situazione che si è verificata solo una volta recentemente, sempre in un incrocio tra Inter e Juventus con Gravina che "graziò" Romelu Lukaku, inizialmente squalificato per una doppia ammonizione nella semifinale di Coppa Italia, anche se il secondo cartellino arrivò per una reazione dopo gli insulti razzisti dalla Curva juventina.

La Gazzetta dello Sport racconta perché la richiesta di grazia da parte della Juventus per Kalulu verrà respinta: "Lo stesso ragionamento non verrà seguito oggi per Pierre Kalulu: la decisione dell'arbitro di estrarre il secondo cartellino giallo, infatti, si riferisce a un fatto di campo e concedere la grazia significherebbe creare un precedente pericoloso.

Certo è vero anche che non era mai accaduto in passato che l'avversario coinvolto nel caso-Kalulu, ammettesse di aver accentuato il contatto e chiedesse scusa, come ha fatto Bastoni. Spalletti ci ha sperato, ma non arriverà alcuna grazia".