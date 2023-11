Juventus-Inter è storia anche della Nazionale: i nerazzurri i secondi di sempre

"Il futuro potrebbe essere ancora più generoso per i bianconeri: Rugani è in ascesa, Miretti nel giro, Fagioli aveva tutto per entrare in lista prima di, e a gennaio, a sentire radiomercato, potrebbe aggiungersi un certo Berardi. Perché Juventus-Inter è anche la storia della Nazionale. Al primo posto tra i club che hanno prestato giocatori all’azzurro c’è proprio la Juve con 151 rappresentanti, da Abbiati a Zoff, seguita dall’Inter a quota 119, da Acerbi a Zenga".