Timothy Weah ha le idee piuttosto chiare e non si nasconde. L'attaccante della Juventus, che molto probabilmente dovrà sostituire Vlahovic domani a Milano contro il Milan, crede che i bianconeri possano giocarsi le loro possibilità in chiave scudetto. Di questo, come del pareggio contro l'Inter, ha parlato in una intervista concessa a Il Giornale. Qui uno stralcio:

Nonostante l’assenza di Bremer per tutta la stagione? Non è una perdita come un’altra, Bremer era un giocatore unico, non solo per voi.