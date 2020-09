CdS – Inter, Kanté per il Chelsea non è più incedibile come una volta: colpa anche di Sarri

“Per il Chelsea, ufficialmente, N’Golo Kanté non è in vendita. Ha ancora tre anni di contratto e resta uno dei giocatori più amati dal pubblico. Detto ciò, il francese campione del mondo non è più incedibile come una volta. E la “colpa” è anche di… Maurizio Sarri”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla trasformazione di Kanté che il tecnico ex Juve ha favorito. Il francese, sia nel Leicester che al Chelsea, ha giocato davanti alla difesa ma, con l’arrivo di Jorginho, è stato dirottato nel ruolo di mezzala in un centrocampo a tre, ruolo ricoperto il più delle volte anche con Lampard nella passata stagione.

Da mezzala, però, Kanté perde quello status di incedibilità, visto che il Chelsea presenta giocatori magari meno forti ma con più gamba e che appaiono più adatti per il ruolo come Kovacic, Barkley, Loftus-Cheek o eventualmente anche il neo-arrivato Havertz. E il Chelsea tiene in considerazione il fatto che, con una cessione importante di Kanté, si realizzerebbe una plusvalenza importante, si toglierebbe un ingaggio pesante e si potrebbe tornare ad investire subito sul mercato. “Insomma, anche se è uno degli idoli dei tifosi per la verve che mette in campo e per il sorriso sempre stampato sulle labbra, da un punto di vista tecnico-tattico Kanté è quasi un lusso. E adesso che ha 29 anni ed è uno dei veterani del club – più anziani di lui soltanto Azpilicueta, Alonso e Giroud, e gli ultimi due non sono titolari – un pensierino a cederlo per ottenere un po’ di cassa il Chelsea lo potrebbe anche fare”, la chiosa del Corriere dello Sport.