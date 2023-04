Sport – Kessie, no alla proposta del Barcellona di riduzione di ingaggio. Xavi…

Il futuro di Franck Kessie è ancora tutto da scrivere: il centrocampista ivoriano non ha trovato al Barcellona lo spazio desiderato, e diversi club hanno mostrato interesse ( Inter in testa ). Gli stessi catalani, nel frattempo, avrebbero proposto al giocatore di rivedere al ribasso il suo ingaggio dopo una sola stagione trascorsa insieme.

Così scrive il quotidiano Sport: "Il Barcellona ha proposto a Kessie una possibile riduzione dello stipendio per la prossima stagione, cosa che il calciatore non accetterebbe. D'ora in poi tutti i tipi di scenari sono aperti e il club potrebbe ascoltare offerte se finalmente riuscissero a firmare Gundogan e rinnovare Busquets. Xavi vuole anche un altro perno davanti alla difesa, quindi in quel caso la permanenza di Kessie verrebbe interrotta".