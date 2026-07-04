A Cronache di Spogliatoio si è discusso di Anan Khalaili, esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise finito nel mirino dell'Inter per sostituire Denzel Dumfries, prossimo giocatore del Real Madrid. Stefano Ferrè ne ha evidenziato le qualità tecniche e il modo di giocare: "Per caratteristiche ricorda più Hakimi come stile. I suoi punti di forza sono la velocità nello sprint e la capacità di utilizzare entrambi i piedi. Spesso rientra sul sinistro per calciare o crossare. Rispetto a Dumfries, non ha i suoi numeri nei duelli e probabilmente non garantirà lo stesso contributo realizzativo, ma tecnicamente offre dati interessanti. Ama puntare l'uomo anche da fermo, mentre Dumfries era più efficace negli spazi aperti. Deve invece crescere nella fase difensiva e nel gioco aereo".