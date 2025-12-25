Intervistato da DAZN e EASportsfcit, Khephren Thuram ha scherzato sui regali che farebbe ad alcuni compagni di squadra. Il centrocampista della Juventus si è soffermato anche sul pensiero da rivolgere a suo fratello maggiore Marcus, attaccante dell'Inter.
Il centrocampista della Juventus ha parlato anche dell'attaccante nerazzurro nell'intervista uscita oggi
"Che regalo faresti a fratello Marcus? A mio fratello una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19", ha detto il giovane francese. Di lui in ottica nerazzurra si è parlato negli ultimi giorni a proposito di un eventuale scambio con Frattesi che da Torino però non considerano ipotesi percorribile.
