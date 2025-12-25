fcinter1908 ultimora Khephren Thuram scherza: “Mio fratello Marcus? Vi dico il regalo che gli farei”

Khephren Thuram scherza: “Mio fratello Marcus? Vi dico il regalo che gli farei” - immagine 1
Il centrocampista della Juventus ha parlato anche dell'attaccante nerazzurro nell'intervista uscita oggi
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Intervistato da DAZN e EASportsfcit, Khephren Thuram ha scherzato sui regali che farebbe ad alcuni compagni di squadra. Il centrocampista della Juventus si è soffermato anche sul pensiero da rivolgere a suo fratello maggiore Marcus, attaccante dell'Inter.

Khephren Thuram scherza: “Mio fratello Marcus? Vi dico il regalo che gli farei”- immagine 2
MILAN, ITALY - MAY 19: Marcus Thuram of FC Internazionale poses for a photo with his father, Lilian Thuram, whilst holding the Serie A TIM Scudetto title trophy at full-time following the team's draw in the Serie A TIM match between FC Internazionale and SS Lazio at Stadio Giuseppe Meazza on May 19, 2024 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

"Che regalo faresti a fratello Marcus? A mio fratello una bella maglia della Juve con scritto Thuram 19", ha detto il giovane francese. Di lui in ottica nerazzurra si è parlato negli ultimi giorni a proposito di un eventuale scambio con Frattesi che da Torino però non considerano ipotesi percorribile.

