I numeri e le critiche: il centrocampista nerazzurro tra i migliori in Europa ma spesso nel mirino dei tifosi per la concretezza

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 dicembre 2025 (modifica il 25 dicembre 2025 | 17:02)

Qualche errore di troppo, ogni tanto una sbracciata, ma è una presenza costante nell'Inter che era e che è. Nicolò Barella (ha un contratto con il club milanese fino al 2029), vice capitano interista, è uno dei centrocampisti considerati tra i più forti in Europa eppure è spesso nel mirino di pagellisti e tifosi perché da uno come lui ci si aspetta tanto, a volte moltissimo.

Qualche gol in più forse e anche qualche assist in più nel corso di questa stagione perché è fermo ad un gol segnato e cinque assist forniti. Nell'ultima partita, la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, il centrocampista ha sbagliato in malo modo uno dei rigori che hanno eliminato l'Inter dal trofeo.

Ma nelle grafiche post partita 'Bare' è quello che corre di più, copre più campo, che ci sia da aiutare in attacco, che ci sia da difendere all'indietro. Nel suo ruolo naturale o se deve adattarsi a fare il Calhanoglu del giorno (ruolo che Chivu sta affidando spesso anche a Zielinski ora che il centrocampista sta meglio). Insomma il segno "più" si registra nelle prestazioni del giocatore con costanza.

Le precedenti Nicolò è un veterano dell'Inter, gioca in nerazzurro dalla stagione 2019-2020. Ha vinto con la maglia interista - che ha vestito come se fosse una seconda pelle - due scudetti (quello di Conte nel 2021 e quello con Inzaghi, della stagione 23-24) e ha vinto anche 2 Coppe Italia (21-22 e 22-23) e 3 Supercoppe Italiane (21-22-23). I dati, e facciamo riferimento al rendimento pubblicato dal sito Transfermarkt, parlano di un centrocampista che ha segnato finora, con la maglia dell'Inter, in totale 25 gol nelle precedenti stagioni, per una media di 4.1 gol a stagione. Quanto agli assist nelle passate stagioni ne ha forniti in totale 60 e ha quindi una media di 10 assist a stagione.

Al momento Barella ha segnato 1 solo gol (contro la Cremonese) e ha fornito 5 assist ai suoi compagni in 21 partite. Ci sarà ancora tempo e modo di allargare questi numeri e renderli all'altezza di un giocatore che produce tanta mole di gioco, ha medie alte per passaggi chiave, passaggi progressivi completati, precisione nei passaggi in avanti. Parlano i numeri: sono le statistiche pubblicate da DataMB nei giorni scorsi e che lo rendono (con Kimmich) tra i due migliori centrocampisti in Europa nei top7 campionati e che dimostrano, al di là di gol e assist, la sua capacità di creare mole di gioco e occasioni importanti.

Un po' lo specchio dell'Inter di questi mesi: crea tanto, a volte tantissimo. Non le manca il gioco, le manca il dettaglio, le manca spesso la forza di andare contro ogni episodio che le gira contro. La squadra nerazzurra concretizza meno di quanto crea. Un salto sul quale lavorare per impedire ai dettagli di mettersi di traverso nelle serate in cui si brilla per il gioco. Le serate fatte per Barella.