Kings League, via alla seconda stagione: da Vieri e Diletta al Como, si riparte

Ricomincia il campionato di calcio a 7 creato da Gerard Piqué che integra dinamiche eSports e intrattenimento digitale
Alessandro De Felice
Ricomincia la Kings League Lottomatica.sport, il campionato di calcio a 7 creato da Gerard Piqué che integra dinamiche eSports e intrattenimento digitale.

La Fonzies Arena di Cologno Monzese ha ospitato la prima delle undici giornate della fase regolare di una competizione che vede il coinvolgimento di figure dello spettacolo come Fedez e Diletta Leotta, campioni del calcio quali Luca Toni e Bobo Vieri, e top streamer come Blur e Marzaa.

Tra gli atleti in campo, anche volti celebri del calcio nostrano, come Spizzi (soprannome con cui si fa chiamare Alessandro Florenzi) e Davide Moscardelli, con la maglia dei BIGBRO di Moonryde, pro player di Call of Duty.

Durante la prima giornata di campionato, anche due regine sono scese in campo per sfidarsi nell'iconico rigore presidenziale, la regola di Kings League che permette ai presidenti delle squadre di calciare un rigore per la propria squadra.

Hanno infatti calciato dal dischetto Diletta Leotta, co-presidentessa di D-POWER insieme a Bobo Vieri, e Melissa Satta, vice-presidentessa di Zeta Como, rappresentata da Luca Toni e dallo YouTuber ZW Jackson, allenata da Cristian Brocchi e che inaugura sul campo una partnership ufficiale con il Como 1907.

Tra gli altri, anche Fedez, presente in arena per supportare il suo team, si è cimentato nel rigore presidenziale per i Boomers, la squadra di cui è presidente.

Con sette leghe attive nel mondo — Spagna, Messico, Italia, Brasile, Francia, Germania e l'area Mena, Medio Oriente e Nord Africa — milioni di fan seguono ogni settimana le partite di Kings League gratis e in streaming.

