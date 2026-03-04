FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rosario Di Vincenzo e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Inter, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Rosario Di Vincenzo
ultimora
Inter, il messaggio di cordoglio per la scomparsa di Rosario Di Vincenzo
L'ex portiere, due scudetti vinti con la maglia nerazzurra da vice di Sarti, si è spento all'età di 84 anni
Nato a Genova nel 1941, portiere, arriva all'Inter nel 1962/1963 dall'Entella, per poi essere girato in prestito alla Triestina. Tornato all'Inter come vice di Giuliano Sarti, colleziona 3 presenze in campionato nella stagione 64-65, quella dello Scudetto (e della Coppa dei Campioni, alla quale però non prese parte). La sua carriera è durata fino al 1980, tra Serie A e B, prima di dedicarsi all'allenamento dei giovani portieri.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA