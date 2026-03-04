L'ex portiere, due scudetti vinti con la maglia nerazzurra da vice di Sarti, si è spento all'età di 84 anni

FC Internazionale Milano e tutto il mondo Inter si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rosario Di Vincenzo e, nel ricordarlo, abbracciano i suoi familiari.

Nato a Genova nel 1941, portiere, arriva all'Inter nel 1962/1963 dall'Entella, per poi essere girato in prestito alla Triestina. Tornato all'Inter come vice di Giuliano Sarti, colleziona 3 presenze in campionato nella stagione 64-65, quella dello Scudetto (e della Coppa dei Campioni, alla quale però non prese parte). La sua carriera è durata fino al 1980, tra Serie A e B, prima di dedicarsi all'allenamento dei giovani portieri.