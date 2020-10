Kjaer: “Eriksen? Devo stare attento a quello che dico. Ma si faccia giocare nel suo ruolo”

Il difensore del Milan Simon Kjaer , dopo il pareggio con la Roma, ha parlato ai microfoni di Skysport e ha risposto ad una domanda su Eriksen, suo connazionale:

-Esco dal Milan per un attimo e ti chiedo una parola per Eriksen che sta vivendo un’altra stagione rispetto a te?

Sì, io parlo spesso con Christian. Penso di dover stare attento a quello che dico su di lui. Per come la vedo io, per come lo conosco, per come lo vedo in Nazionale, nel suo ruolo è tra i migliori del mondo. Ma si deve far giocare nel suo ruolo, a modo suo. Ovviamente quello non lo decido io o lui. Ma sta facendo il massimo e spero per lui e per l’Inter che stia bene.

