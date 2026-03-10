L'AIA ha promosso la direzione di gara di Doveri nel derby tra Milan e Inter. Ecco gli audio tra arbitro e VAR

Marco Macca Redattore 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 19:45)

L'AIA ha promosso la direzione di gara di Doveri nel derby tra Milan e Inter e, nello specifico, la decisione del direttore di gara nell'episodio chiave della partita, il mancato rigore in favore dei nerazzurri per tocco di mano in area di rigore di Samuele Ricci.

Nel corso di Open VAR, dove il commento sulle scelte di Doveri è stato affidato al membro CAN Tonolini, sono stati diffusi anche gli audio del dialogo tra arbitro e sala VAR al momento del tocco del centrocampista del Milan.

In particolare, in quel frangente Doveri, che evidentemente non vede chiaramente quanto avviene, esclama: "Petto (riferito al tocco di Dumfries, ndr). Niente, niente, niente, tutto naturale"

Poi ad Esposito: "Esposito ma dove? (Ricci ndr) sta così, sta giocando a calcio!". Dalla sala VAR gli danno manforte e aggiungo: "Mai, mai (rigore, ndr). Prova a togliere tutto, dai. Assolutamente, tra l'altro nel corpo quindi non fa nulla". Da lì, la comunicazione all'arbitro di check completato e, senza dunque on field review, il rigore non viene concesso. Per le proteste dell'Inter.