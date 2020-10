Bergomi: “Non lasciamoci ingannare dai nomi dell’Inter. Il Milan è forte, non si nasconda”

«Che Inter-Milan sarà? Il peso è su tutte e due le squadre. Non ci dobbiamo fare ingannare dai nomi dell’Inter perché il Milan è forte, ha il portiere più forte, ha Ibrahimovic, ha Hernandez, Kessie e Bennacer, i trequartisti sono giocatori importanti. Dall’altra parte c’è più leggerezza ma anche il Milan non può nascondersi. L’Inter ha l’obiettivo di vincere ma i rossoneri devono trovare certezze. È una squadra che ha un’identità forte. Ha preso Tonali che è una riserva, quindi il Milan è forte». Beppe Bergomi ha parlato così prima del derby di Milano soffermandosi sulle due formazioni e sugli obiettivi di entrambi.

-Pensi che non ci sia una coppia migliore di Lautaro e Lukaku? E poi torna Brozovic, un giocatore che tu consideri importante per l’Inter…

Credo che se devo pensare ad un centrocampo a tre davanti alla difesa, il croato sia il miglior giocatore che ha l’Inter in rosa. Il centrocampo dell’Inter è mobile e ruota molto. Barella si butterà dentro come in Nazionale, ma questa squadra si poggia molto sulle due punte che devono stare vicine e combinare tra di loro. L’Inter cerca di trovare velocemente le punte, se poi riesce a palleggiare da dietro ancora meglio.

