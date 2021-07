Ex Inter – Kondogbia, è già finita con l’Atletico Madrid? Con Simeone…

L’avventura all’Atletico Madrid di Geoffrey Kondogbia potrebbe essere già arrivata al capolinea: l’ex centrocampista dell’Inter, arrivato alla corte di Simeone solamente lo scorso novembre per sopperire alla partenza di...

L'avventura all'Atletico Madrid di Geoffrey Kondogbia potrebbe essere già arrivata al capolinea: l'ex centrocampista dell'Inter, arrivato alla corte di Simeone solamente lo scorso novembre per sopperire alla partenza di Partey, ha collezionato la miseria di 774 minuti, venendo ben presto relegato a un ruolo di comprimario. Una situazione che non lo rende di certo felice e che, secondo SuperDeporte, potrebbe convincerlo a cambiare aria in estate. Molto dipenderà dal giudizio del tecnico colchonero, anche se pare difficile immaginare che possa concedergli più spazio nella prossima stagione.