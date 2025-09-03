Jules Koundé è stato il giocatore designato dalla nazionale francese a parlare ai media in conferenza stampa prima delle partite di qualificazione ai Mondiali contro Ucraina e Islanda . Il difensore, che ha esordito titolare in questa stagione contro il Rayo Vallecano , ha parlato della frustrazione provata la scorsa stagione quando si è infortunato nel primo tempo della semifinale di Champions League contro l'Inter, un inconveniente che gli ha fatto saltare la gara di ritorno e il finale di stagione.

"È stato frustrante saltare partite importanti alla fine della scorsa stagione, soprattutto perché eravamo in semifinale. Mi ha dato ancora più fastidio perché è successo dopo essere stato di ottimo umore per la vittoria contro il Real Madrid nella finale di Coppa del Re".

"Ho cercato di controllare alcune cose, ma a volte il corpo ti dice di fermarti. Avrei potuto fare meglio alcune cose durante il mio infortunio, ma è stata una conseguenza della finale di Coppa. Abbiamo finito tardi, eravamo felici e non abbiamo dormito bene quel giorno. La situazione è peggiorata quando abbiamo giocato la semifinale di Champions League contro l'Inter. È stato frustrante, ma ora mi sono ripreso bene. Sono cose che succedono e sono inevitabili".