Jules Koundé è stato il giocatore designato dalla nazionale francese a parlare ai media in conferenza stampa prima delle partite di qualificazione ai Mondiali contro Ucraina e Islanda . Il difensore, che ha esordito titolare in questa stagione contro il Rayo Vallecano , ha parlato della frustrazione provata la scorsa stagione quando si è infortunato nel primo tempo della semifinale di Champions League contro l'Inter, un inconveniente che gli ha fatto saltare la gara di ritorno e il finale di stagione.
Koundé e l’infortunio contro l’Inter: “È stato frustrante. Mi ha dato ancora più fastidio…”
"È stato frustrante saltare partite importanti alla fine della scorsa stagione, soprattutto perché eravamo in semifinale. Mi ha dato ancora più fastidio perché è successo dopo essere stato di ottimo umore per la vittoria contro il Real Madrid nella finale di Coppa del Re".
"Ho cercato di controllare alcune cose, ma a volte il corpo ti dice di fermarti. Avrei potuto fare meglio alcune cose durante il mio infortunio, ma è stata una conseguenza della finale di Coppa. Abbiamo finito tardi, eravamo felici e non abbiamo dormito bene quel giorno. La situazione è peggiorata quando abbiamo giocato la semifinale di Champions League contro l'Inter. È stato frustrante, ma ora mi sono ripreso bene. Sono cose che succedono e sono inevitabili".
(Mundo Deportivo)
