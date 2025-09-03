L'Inter lo seguiva da tempo e, complice l'addio di Pavard, alla fine è riuscita a portarla a Milano: ecco Manuel Akanji

L'Inter lo seguiva da tempo e, complice l'addio di Pavard, alla fine è riuscita a portarla a Milano. Con Manuel Akanji, l'Inter si è messa in casa un giocatore di esperienza, che ha un curriculum di vittorie molto importante e numeri top. A descriverlo è la Gazzetta dello Sport:

"L'arrivo di Manuel Akanji, campione d'Inghilterra e d'Europa col City, basterà a puntellare una retroguardia con alcune crepe? Il centrale svizzero ha 30 anni e vanta un c.v. con 12 trofei. Ha preso parte a due mondiali e due europei con la Svizzera. L'esperienza è dalla sua. La sua capacità di spingersi in fase offensiva è lodevole e va analizzata. L'anno scorso è stato il quarto centrale della Premier per passaggi progressivi".

"Un dato che indica quanto un giocatore incida nella manovra d’attacco. Per un difensore non è male. Un'azione manifesto del suo gioco rievocherà ricordi ombrosi ai tifosi nerazzurri: nel 2023 fu lui ad avviare l'azione del gol di Rodri in finale di Champions. Passaggio in profondità per Bernardo Silva dopo una decina di metri palla al piede. Akanji è più ordinato di Bisseck, uno che dalla sua ha la duttilità. Può essere un innesto importante".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)