Hans Kraay pensa che Matthijs de Ligt non resterà titolare a lungo nella nazionale olandese. Il giornalista della ESPN si aspetta che Stefan de Vrij ritorni presto a occupare il suo posto nell'undici titolare dell'Olanda. "Non mi importa affatto che Stefan de Vrij abbia 31 anni. Lui è ed era un fattore per l'Olanda. Quando sarà di nuovo in forma, penso che sia un gioco da ragazzi giocare semplicemente al centro accanto a Virgil van Dijk".