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Kroos stravede per Bisseck: “Ottimo difensore, trasmette sicurezza. Per il Mondiale…”
Nel suo podcast "Einfach mal Luppen", Toni Kroos, commentando la lista dei convocati da Julian Nagelsmann al Mondiale, ha citato Yann Bisseck. Il difensore nerazzurro, nonostante un'ottima stagione culminata con scudetto e Coppa Italia, è stato lasciato a casa dal c.t. della Germania. "Mi ha colpito l'anno scorso. È un ottimo difensore centrale che trasmette grande sicurezza. È un giocatore che nessuno vorrebbe affrontare in un duello diretto. Mi trasmette un certo non so che".
Il fratello e co-conduttore dell'ex giocatore, Felix, avrebbe voluto che Bisseck fosse convocato ai Mondiali, ma entrambi si sono detti soddisfatti delle decisioni di Nagelsmann: "Va bene così, non si può pretendere di saperne più di loro. Forse sarebbe stato meglio chiarirlo due o tre giorni prima. Ma da un punto di vista sportivo, è giusto andare ai Mondiali con i migliori giocatori e dare meno importanza ai sentimenti personali", ha concluso l'ex giocatore del Real Madrid.
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