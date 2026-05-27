Nel suo podcast "Einfach mal Luppen", Toni Kroos , commentando la lista dei convocati da Julian Nagelsmann al Mondiale, ha citato Yann Bisseck . Il difensore nerazzurro, nonostante un'ottima stagione culminata con scudetto e Coppa Italia, è stato lasciato a casa dal c.t. della Germania. "Mi ha colpito l'anno scorso. È un ottimo difensore centrale che trasmette grande sicurezza. È un giocatore che nessuno vorrebbe affrontare in un duello diretto. Mi trasmette un certo non so che".

Il fratello e co-conduttore dell'ex giocatore, Felix, avrebbe voluto che Bisseck fosse convocato ai Mondiali, ma entrambi si sono detti soddisfatti delle decisioni di Nagelsmann: "Va bene così, non si può pretendere di saperne più di loro. Forse sarebbe stato meglio chiarirlo due o tre giorni prima. Ma da un punto di vista sportivo, è giusto andare ai Mondiali con i migliori giocatori e dare meno importanza ai sentimenti personali", ha concluso l'ex giocatore del Real Madrid.