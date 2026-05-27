E il vero retroscena della serata è la pace sorprendente tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku : "I due non si erano più parlati da quando il belga decise di non rimanere all'Inter e di voler andare via dopo Istanbul perché infastidito dalla gestione delle ultime partite da parte dello staff tecnico di allora e di non aver giocato titolare la finale.

Lukaku ebbe poi atteggiamenti che l'Inter e Ausilio non gradirono: lui provò a chiamarlo per sapere la sua versione ma Lukaku addirittura non rispose. I due non si sono più parlati fino a ieri: Lukaku, accompagnato da Cappellini, ha visto Ausilio e gli si è avvicinato col sorriso chiedendogli scusa e cercando quella pace dopo tanto tempo. I due sono stati poi circa mezz'ora a parlarsi e chiarirsi", riporta di Marzio.