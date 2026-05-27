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Di Marzio: “Clamorosa pace Lukaku-Ausilio. Il belga gli ha chiesto scusa e poi mezz’ora a…”
Nel corso del suo podcast per TMW, Gianluca Di Marzio ha raccontato la serata di ieri a Montecarlo per 30 anni dalla fondazione dell'agenzia P&P Sport Management di Federico Pastorello.
E il vero retroscena della serata è la pace sorprendente tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku: "I due non si erano più parlati da quando il belga decise di non rimanere all'Inter e di voler andare via dopo Istanbul perché infastidito dalla gestione delle ultime partite da parte dello staff tecnico di allora e di non aver giocato titolare la finale.
Lukaku ebbe poi atteggiamenti che l'Inter e Ausilio non gradirono: lui provò a chiamarlo per sapere la sua versione ma Lukaku addirittura non rispose. I due non si sono più parlati fino a ieri: Lukaku, accompagnato da Cappellini, ha visto Ausilio e gli si è avvicinato col sorriso chiedendogli scusa e cercando quella pace dopo tanto tempo. I due sono stati poi circa mezz'ora a parlarsi e chiarirsi", riporta di Marzio.
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