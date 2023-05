Kuzmanovic: “Coppa Italia? Inter favorita. E felice rimanga Inzaghi perché…”

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 Sport, Zdravko Kuzmanovic , doppio ex di Inter e Fiorentina, ha parlato in vista della finale di Coppa Italia di questa sera: "Inter favorita, ma la Fiorentina può ribaltare il pronostico. Entrambe hanno fatto meglio in Europa che in campionato. La Fiorentina è in fiducia dopo qualificazione finale Conference: puòvincere stasera e in Europa. Felice che rimanga Inzaghi all'Inter: sa come si vincono i titoli. Entrambe hanno due finali da giocare.

Sono molto contento per la Fiorentina: può vincere in Europa e anche la Coppa Italia è una grande possibilità. In 90 o 120 minuti può succedere di tutto, è difficile dire chi vincerà stasera. L'Inter ha costruito una squadra per vincere il campionato e quando galleggi tra terzo o quarto posto, vuol dire che qualcosa è andato storto. Ma Inzaghi ha portato l'Inter in finale di Champions League: è una grande cosa, non si deve dimenticare. Sono contento che Inzaghi rimanga, per me è bravo, forte, sa come si vincono i titoli, sa motivare i giocatori. E se vince la Champions fa qualcosa di enorme".