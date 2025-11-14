Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto a Palazzo Lombardia in occasione dell'evento "Il fischio che unisce - Costruire una cultura di rispetto nello sport". Si parla di arbitri e non solo, come raccolto dall'inviato di Fcinter1908: "Dobbiamo unirci e sostenere tutti la Nazinoale, ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo, finchè non sono violenti. Le contestazioni degli spettatori non possono e non devono essere accusati di eccessiva forza. Non si può dire vergogna a uno spettatore che fischia, bisogna ringraziarlo, anche quello è figlio dell'amore che ha. Dobbiamo tutti sperare che la Nazionale ce la faccia: rispetto per gli arbitri e per gli spettatori".