Ignazio La Russa, presidente del Senato, è intervenuto a Palazzo Lombardia in occasione dell'evento "Il fischio che unisce - Costruire una cultura di rispetto nello sport". Si parla di arbitri e non solo, come raccolto dall'inviato di Fcinter1908: "Dobbiamo unirci e sostenere tutti la Nazinoale, ma anche i fischi degli spettatori possono essere uno stimolo, finchè non sono violenti. Le contestazioni degli spettatori non possono e non devono essere accusati di eccessiva forza. Non si può dire vergogna a uno spettatore che fischia, bisogna ringraziarlo, anche quello è figlio dell'amore che ha. Dobbiamo tutti sperare che la Nazionale ce la faccia: rispetto per gli arbitri e per gli spettatori".
La Russa: “Arbitri, meno errori contro l’Inter, ne fate troppi!”. Poi frecciata a Gattuso
Il presidente del Senato è intervenuto in occasione dell'evento "Il fischio che unisce - Costruire una cultura di rispetto nello sport"
"Sicuramente ogni arbitro ha una squadra che ama più di altre, ma quando fischia è capace di essere imparziale: così diventa un grande arbitro. Nella mia cerco di imitare gli arbitri: ho una parte politica nota, gli arbitri cercano di tenerla riservata, ma quando esercito la funzione di presidente del Senato mi sforzo e riesco ad essere assolutamente imparziale".
Infine, una battuta riguardante anche l'Inter, la sua squadra del cuore: "Meno errori contro l'Inter, che ne commettete troppi!".
