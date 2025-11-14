A scuola di bomber

Nel giro di pochi mesi l'attaccante classe 2005 ha letteralmente bruciato le tappe: il primo gol in nerazzurro al Mondiale per Club in estate, poi il primo in Serie A a Cagliari, poi il primo in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise. A tutto questo va aggiunto un lavoro enorme spalle alla porta, al servizio dei compagni, facendo salire la squadra e aprendo spazi sfruttando fisico e tecnica già ora di prim'ordine. Avrebbe anche potuto segnare di più, ma a volte sono mancate freddezza e lucidità sotto porta. Normale: a soli 20 anni non può e non deve essere arrivato al top, c'è ancora tanto da migliorare e lui stesso ne è ben consapevole. Con la rete segnata ieri sera con l'Italia ha messo in mostra un altro colpo del suo repertorio, a dimostrazione di quanto stia imparando e di quanto lo stia facendo velocemente.