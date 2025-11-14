FC Inter 1908
Esposito, altro segnale: gol da vero bomber. E domenica lezione con il “prof” Haaland

L'attaccante dell'Inter nel prossimo match potrà osservare da vicino un maestro d'eccezione dell'area di rigore
Entrato in campo nel secondo tempo del match contro la Moldova, Francesco Pio Esposito è risultato decisivo per il successo dell'Italia, segnando la rete del definitivo 0-2. Un gol da centravanti vero, un colpo di testa a centro area resistendo alla pressione dei difensori avversari, e secondo centro con la maglia della Nazionale alla quarta presenze. Un'altra soddisfazione per l'attaccante dell'Inter, e anche un segnale a chi ha sottolineato in questi mesi la sua ancora poco sviluppata vena realizzativa.

A scuola di bomber

Nel giro di pochi mesi l'attaccante classe 2005 ha letteralmente bruciato le tappe: il primo gol in nerazzurro al Mondiale per Club in estate, poi il primo in Serie A a Cagliari, poi il primo in Champions League contro l'Union Saint-Gilloise. A tutto questo va aggiunto un lavoro enorme spalle alla porta, al servizio dei compagni, facendo salire la squadra e aprendo spazi sfruttando fisico e tecnica già ora di prim'ordine. Avrebbe anche potuto segnare di più, ma a volte sono mancate freddezza e lucidità sotto porta. Normale: a soli 20 anni non può e non deve essere arrivato al top, c'è ancora tanto da migliorare e lui stesso ne è ben consapevole. Con la rete segnata ieri sera con l'Italia ha messo in mostra un altro colpo del suo repertorio, a dimostrazione di quanto stia imparando e di quanto lo stia facendo velocemente.

Professiore d'eccezione

Nel suo percordo di studi alla "scuola di bomber" è atteso da una lezione speciale: quella con il "prof" Haaland, probabilmente l'esponente massimo della materia. Il centravanti del Manchester City ha realizzato ieri l'ennesima doppietta con la Norvegia, e in questa stagione sta viaggiando a un ritmo folle: 30 gol in 19 partite ufficiali fra club e Nazionale. Domenica sera sarà a San Siro, e il giovane Pio lo osserverà da vicino per prendere appunti. In attesa, chissà, di potersi confrontare ad armi quasi pari.

