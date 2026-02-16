Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso interista, è intervenuto sul caso Bastoni a margine di un evento al Pirellone di Milano: "Anche ieri qualcuno ha parlato di simulazione. Ma se non altro un tocco c'era stato. Poi è caduto, l'arbitro ci è cascato, ha esagerato, quello che volete... ma le vere simulazioni sono quando non c'è neanche un tocco".