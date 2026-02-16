Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso interista, è intervenuto sul caso Bastoni a margine di un evento al Pirellone di Milano: "Anche ieri qualcuno ha parlato di simulazione. Ma se non altro un tocco c'era stato. Poi è caduto, l'arbitro ci è cascato, ha esagerato, quello che volete... ma le vere simulazioni sono quando non c'è neanche un tocco".
La Russa: “Bastoni? Chi lo giudica simulava senza neanche un tocco. Rosicano e io godo”
Il presidente del Senato è intervenuto sul caso Bastoni a margine di un evento al Pirellone di Milano
"E qualcuno dei tanti che oggi fanno i censori, ha fatto enormi simulazioni senza neanche un tocco... Si guardino indietro...", ha detto La Russa per poi aggiungere una battuta "da tifoso": "Quando li vedo rosicare, godo ancora di più...".
(ANSA)
