Andrea Della Sala Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 20:02)

Durante La Nuova Ds, l'ex difensore dell'Inter Lele Adani ha parlato dell'episodio Kalulu-Bastoni e delle simulazioni nel calcio

"La simulazione perfetta, ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto. La simulazione ci sarà sempre, da quando esisterà lo sport. La più grande simulazione del più grande calciatore della storia nell'evento mondiale più importante per il calcio fatta da Maradona ha paralizzato un pianeta. Il punto è questo: i giocatori simuleranno sempre. Il calciatore cerca di ingannare con ogni mezzo l'avversario. Ingiusto ma c'è dall'alba dei tempi. Non conosco un giocatore, me compreso, che in campo abbia simulato o accentuato per avere un vantaggio. Questo è da gestire. Ma quando vi parlavo del tridente perfetto: regolamento, arbitro e Var è essenziale che lavorino insieme. Queste cose accadranno sempre e ci portano a parlare di questo e non di calcio".

Da quando sono al mondo Inter-Juve è la partita più discussa. L'ammonizione di Kalulu su Barella ci può stare. È l'altra che è stata giudicata al contrario. Io ero allo stadio e tutti hanno giudicato il secondo giallo di Kalulu da ammonizione, tutti quanti. Attenzione tutti i calciatori della Juve, tutti tranne Kalulu. Quella situazione andava invertita, perché Bastoni ha simulato. Qua cambia la partita e dà un viatico diverso forse anche al campionato.

Avete visto la simulazione di Parisi? Non puoi passare tranquillamente la notte e presentarti domani dopo quello che hai fatto, dopo quella sceneggiata sulla carezza al petto di Addai. Quella situazione non fa onore a Parisi che sta giocando bene. Sì Inter-Juve, ma qualche ora prima Como-Fiorentina, non è che sono figli di nessuno, anche quella è una partita di Serie A e così va trattata.