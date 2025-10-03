Intervenuto oggi alla conferenza di presentazione della Milano International FICTS Fest 2025, Ignazio La Russa , presidente del Senato e tifoso dell'Inter , ha parlato così della questione stadio di Milano: "La vice-sindaco Scavuzzo ha detto che la suggestione del doppio stadio a Milano è surreale? Ah beh se lo dice il vice-sindaco Scavuzzo... Peccato che in tutto il mondo ci siano stadi attaccati anche a 50 metri l'uno dall'altro. Pensi che l'Everton non ha abbattuto il suo stadio ma lo ha destinato al calcio femminile e ne ha costruito uno nuovo. In Argentina ci sono a 50 metri, in Inghilterra pure: andate su internet ci sono le foto.

Ormai lo stadio nuovo è stato autorizzato e lo stadio nuovo era anche la mia ambizione, il mio desiderio. Giusto che Inter e Milan abbiano uno stadio moderno. La mia contrarietà sta nella necessità di abbattere San Siro: non la vedo come una necessità, nel mondo quando si parla di Milano si parla della Scala e della Scala del Calcio. Sono due monumenti che non sono inutilizzati. San Siro anche se non ci giocassero Inter e Milan di utilizzi ne potrebbe avere tantissimi, risparmiando gli 80 milioni circa necessari per demolirlo e senza contare il danno ambientale che ne deriverà. Sapete quello che avverrà? Si costruirà il nuovo stadio, le squadre hanno il diritto di edificare perché ci mettono i soldi: ma nel momento in cui bisognerà cominciare ad abbattere quello vecchio, con l'accordo delle società che hanno ormai il diritto acquisito, si ridiscuterà della possibilità o meno di abbattere San Siro specie se ci sarà una giunta non di sinistra"