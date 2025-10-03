Nerazzurri impegnati nella "Coppa della Ricostruzione" nell'impianto da 41.500 posti ed realizzato in tempi record da aziende turche e libiche

Anche coloro che non partiranno per gli impegni delle nazionali, voleranno via da Milano per qualche giorno. Succederà settimana prossima, quando Cristian Chivu e i suoi ragazzi si sposteranno a Bengasi: in programma un'amichevole venerdì 10 per l'inaugurazione del nuovo stadio in Libia. Si giocherà dunque Inter-Atletico Madrid, un anticipo della gara di Champions League che si disputerà a fine novembre allo stadio Civitas Metropolitano.

Mancheranno ovviamente diversi protagonisti, ma questo non ha precluso la possibilità di organizzare la sfida tra i nerazzurri e i colchoneros. Le due squadre si sono anche affrontate nella Champions League di due anni fa negli ottavi di finale: la spuntò la squadra di Simeone ai calci di rigore.