Anche coloro che non partiranno per gli impegni delle nazionali, voleranno via da Milano per qualche giorno. Succederà settimana prossima, quando Cristian Chivu e i suoi ragazzi si sposteranno a Bengasi: in programma un'amichevole venerdì 10 per l'inaugurazione del nuovo stadio in Libia. Si giocherà dunque Inter-Atletico Madrid, un anticipo della gara di Champions League che si disputerà a fine novembre allo stadio Civitas Metropolitano.
Inter, amichevole con l’Atletico Madrid durante la sosta: si gioca in Libia, ecco perché
Mancheranno ovviamente diversi protagonisti, ma questo non ha precluso la possibilità di organizzare la sfida tra i nerazzurri e i colchoneros. Le due squadre si sono anche affrontate nella Champions League di due anni fa negli ottavi di finale: la spuntò la squadra di Simeone ai calci di rigore.
Gli accordi prevedono l'organizzazione di un incontro amichevole tra le due squadre europee, valido per l'assegnazione della "Coppa della Ricostruzione", in programma venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso lo Stadio internazionale di Bengasi, nel pieno della sosta per le nazionali (7-18 ottobre). Secondo le autorità libiche, l'iniziativa rientra nelle attività promosse dal Fondo per valorizzare le infrastrutture sportive ricostruite e rilanciare l'immagine della città dopo gli anni di conflitto.
