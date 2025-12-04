"Gli allenamenti di Conte per esempio non sono così normali rispetto a quelli di altri tecnici", dice Paganini

Matteo Pifferi Redattore 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 16:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato così dei tanti infortuni capitati ad alcuni club di Serie A come ad esempio il Napoli:

"Il discorso penso sia legato anche agli allenatori. Gli allenamenti di Conte per esempio non sono così normali rispetto a quelli di altri tecnici. Gli allenamenti di Conte sono come e più intensi di una partita; con tanti impegni si arriva inevitabilmente ad un logorio dei giocatori".

Napoli sul mercato? — "Il Napoli è più forte dell'anno scorso, ma ora oltre al campionato ci sono da giocare Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Di sicuro verrà fatto qualcosa a centrocampo, dato che l'assenza a lungo termine di Anguissa potrebbe pesare. Ci sono stati sondaggi sia all'estero che in Italia, anche se Conte preferirebbe qualcuno dalla Serie A. Il prediletto sarebbe Frattesi, per quanto si sia fatto anche il nome di Goretzka. Il punto è che certi giocatori è difficile che possano arrivare in prestito a Gennaio".

Su Dybala — "Le parti si erano incontrate e c'era stato un avvicinamento. Il problema come sempre è capire le disponibilità fisiche del giocatore e l'idea della società sarebbe quella di inserire delle clausole sulle presenze. Rispetto all'anno scorso però, quando sembrava vicino all'Arabia, c'è un'apertura differente, merito anche di Gasperini. Ad oggi sono più le probabilità che rinnovi che non di un addio".