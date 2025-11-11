In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Serginho ha toccato diversi argomenti. L'ex giocatore svela un retroscena di mercato sul connazionale Thiago Silva. "Mi chiamò Galliani mi chiese di svolgere questo ruolo: una specie di ponte tra la società e il Brasile. Abbiamo fondato un Milan Junior Club, coinvolgendo tanti ragazzi".
"In più, cercavo di suggerirgli alcuni talenti, girando per il paese. Gli segnalai Miranda e Thiago Silva, Braida si innamorò del secondo. Aveva già un pre contratto con l’Inter e sul giocatore c’era pure il Villarreal. Ma ci parlammo e… scelse i rossoneri in cinque minuti. Lo convinse il blasone del club e l’idea di crescere al fianco di uno come Sandro Nesta. Con il senno di poi direi che ha fatto bene, con buona pace dei cugini nerazzurri…".
