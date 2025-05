Nella sua rubrica per il Guardian, Philipp Lahm ha parlato della finale di Champions League tra Psg-Inter. L'ex giocatore tedesco ha analizzato nel dettaglio le due squadre che si affronteranno sabato. "Il Paris St-Germain affronterà l'Inter. La Francia contro l'Italia in finale, cosa che accade raramente. La Serie A, un tempo il campionato più prestigioso al mondo, non vince il titolo da 15 anni e la Ligue 1 ha avuto un vincitore l'ultima volta nel 1993. Il PSG è cambiato radicalmente. Non molto tempo fa, il club poteva permettersi i migliori attaccanti del calcio mondiale. Questo garantiva la massima attenzione. A quanto pare, i proprietari qatarioti hanno soddisfatto a sufficienza la loro vanità; ora sono conosciuti in tutto il mondo. Ora lasciano che l'esperto Luis Enrique faccia il suo corso".

"L'allenatore punta su giovani calciatori francesi dotati di doti eccezionali e insegna loro a giocare in squadra. Improvvisamente, gli 11 giocatori giocano insieme in modo organizzato, difendendo con disciplina e combinando in modo eccellente. È uno spettacolo meraviglioso. Ousmane Dembélé ha subito la trasformazione più significativa. L'individualista ora gioca per la squadra. Spostato dall'ala al centro, sta costantemente sviluppando il gioco offensivo come attaccante e regista. Anche Khvicha Kvaratskhelia, arrivato in squadra in inverno, è stato di grande aiuto. L'ala georgiana mi ricorda il mio ex compagno di squadra Franck Ribéry per il suo spirito combattivo".