Lanzafame: “Inter e Milan si sono rafforzate molto. E c’è un aspetto determinante”

Cosa pensa dei recenti casi di Pogba e Bonucci in casa Juventus?

“Sono situazioni personali molto delicate e particolari. Per quanto riguarda Leo, che tra l’altro ho avuto la fortuna di avere come compagno, credo che la storia sportiva e di vita avuta a Torino sia indelebile. Una storia di successi. Su quel che sta accadendo con la Juve sono cose particolare che dovremmo conoscere al dettaglio per poterci esprimere. Anche su Pogba bisogna stare attenti ad affrettarsi in conclusioni. Ricordo che anche Palomino venne squalificato per circa due anni, proprio per assunzione di alcuni medicinali. La Juventus ha investito tanto su di lui, sarebbe pertanto un grave danno, sia a livello di immagine che sportivo”.