In un'intervista rilasciata nel ritiro dell'Argentina durante la sosta, Lautaro Martinez ha toccato diversi argomenti. Uno dei passaggi più interessanti dell'intervista del capitano nerazzurro, riguarda un retroscena sull'Inter prima del Mondiale del 2022: "In quel periodo c'erano tre o quattro compagni dell'Inter che avevano anche loro dei problemi fisici e pensavano più al Mondiale che al club. Io invece sono diverso. Sono una persona fedele a chi mi apre le porte, a chi mi tratta in maniera incredibile. Sono responsabile nei confronti del mio lavoro, perché lo sento dentro di me".

"Ma chi sono i compagni ai quali Lautaro fa riferimento?", si chiede Tuttosport. "Due dovrebbero essere facili da individuare e non sono più compagni, ma ex. Il primo dovrebbe essere Lukaku, infortunatosi a una coscia in agosto, rientrato brevemente a ottobre con l’Inter e poi di nuovo fuori, fino al Mondiale, che, ricordiamolo, si giocò tra il 20 novembre e il 18 dicembre, nel bel mezzo della stagione. Un Mondiale che, detto per inciso, sia per Lukaku che per il Belgio andò abbastanza male".

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"Altro destinatario della frecciatina di Lautaro dovrebbe essere Brozovic. Pure per il croato fatale fu ottobre, mese nel quale rimediò un infortunio muscolare. A seguito del quale con l’Inter giocò solo qualche pezzo di partita, qua e là: il rientro vero e proprio fu in occasione del Mondiale, con la maglia della nazionale. E c’è un altro ex interista che, seppur in misura molto più lieve, si gestì parecchio da ottobre in poi, giocando solo due partite da 90 minuti tra campionato e Champions: Dumfries. Che pure lui sia stato uno dei «pigri»?"

(Tuttosport)