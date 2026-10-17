Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Accuse forti, dirette, seppur senza fare nomi. Lautaro Martinez ha parlato senza filtri in occasione di un'intervista concessa al sito dell'Afa, la federazione argentina, e ha apertamente criticato l'atteggiamento di alcuni compagni di squadra all'Inter nel 2022, prima del Mondiale in Qatar.

Secondo La Gazzetta dello Sport non è difficile individuare i destinatari delle parole del capitano: "Analizzando l'annata 2022-23, conclusa dall'Inter con la finale di Champions persa contro il Manchester City, i compagni sono facilmente individuabili. Quella stagione il Mondiale si giocò dal 20 novembre al 18 dicembre. Il primo indiziato è Romelu Lukaku, ora al Fenerbahce. Il belga si infortunò alla coscia in agosto, rientrò in ottobre e poi rimase fuori gioco fino al Mondiale (tutt'altro che positivo per l'attaccante). Un altro potrebbe essere Marcelo Brozovic, anche lui out in ottobre per un problema muscolare e anche lui, come Lukaku, mai rientrato davvero a pieno regime. Il croato, oggi all'Al Sadd, giocò solo tre spezzoni di partita contro Bologna, Juve e Atalanta. Tornò a giocare dall'inizio solo al Mondiale. L'ultimo infine potrebbe essere Dumfries. L'olandese rimase 90' in panchina contro il Bayern a novembre - l'ultima sfida di Champions prima del Qatar - e subentrò a 20' dalla fine contro la Fiorentina a fine ottobre. Una gestione molto più lieve".