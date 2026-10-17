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Dopo la sconfitta subita a San Siro in Champions League contro il Club Brugge, l'Inter tornerà in campo questa sera in casa del Bologna. Qualche cambio ci sarà inevitabilmente, visti gli infortuni di Lautaro e Pavard. Queste le ultime secondo Sky Sport:

In porta Chivu conferma Josep Martinez, ancora panchina per Provedel La difesa dovrebbe essere la stessa del match contro il Bruges, Chivu potrebbe anche schierare Bisseck centrale e Akanji braccetto. Out Pavard per infortunio.

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A centrocampo dovrebbe esserci Zielinski da play e Sucic mezzala, in corsa anche Mkhitaryan per una maglia. Ballottaggio sugli esterni: a sinistra Carlos Augusto è favorito su Dimarco, a destra Luis Henrique è in vantaggio su Diouf. In attacco sicuro del posto Thuram, per sostituire l'infortunato Lautaro se la giocano Pio Esposito (favorito) e Bonny.

La probabile Inter

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. All. Chivu

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La probabile Bologna

Palladino senza, sulla trequarti agirannofavorito nel ruolo di centravanti, ma ancheha chance. In difesa c'è l'exavanti su

Bologna (3-4-2-1): Pessina; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino