Ancora una volta le strade di Lautaro Martinez e del Barcellona si incroceranno: l'attaccante argentino, capitano dell'Inter, cercherà di trascinare i nerazzurri verso la finale di Champions League e, per farlo, dovrà superare i catalani in semifinale. Eppure c'è stato un momento in cui il Toro è stato vicinissimo a indossare la maglia blaugrana.

Come scrive il Mundo Deportivo, nel maggio del 2019 il Barcellona decise di puntare con forza su Lautaro Martinez per rifondare il proprio attacco: furono stanziati 60 milioni di euro per portarlo in Spagna nell'estate del 2020, in previsione dell'addio di Luis Suarez. A marzo del 2020 Ramón Planes, allora segretario tecnico dei catalani, e Òscar Grau, direttore generale del club, volarono a Miami per incontrare gli agenti dell'argentino. Lì le parti si sono accordarono sui termini del suo contratto, in attesa che il Barcellona, ​​ora con l'approvazione del giocatore, si sedesse al tavolo con l'Inter per negoziare il suo trasferimento.