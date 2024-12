«Penso che alla fine Lautaro probabilmente si aiuterà da solo». Così a Skysport, Stefano Borghi, ha parlato del momento dell'attaccante argentino, 6 gol in 21 presenze totali e 4 assist forniti, e si è soffermato in particolare sull'aiuto che la squadra nerazzurra dovrebbe dare al giocatore per ritrovare più velocemente possibile la strada del gol. Nella partita contro il Como aveva anche segnato ma la sua rete è stata annullata per fuorigioco.

«Sono anche periodi, come dice Inzaghi. Se ha conservato i gol per la seconda parte della stagione è comunque una buona notizia per l'Inter, se rimettiamo dentro anche il volume realizzativo di Lautaro in questa squadra, potrebbe non avere limiti», ha sottolineato il giornalista.