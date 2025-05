E da Sky Sport 24 arrivano importanti novità sui due assenti contro la Lazio, Frattesi e Lautaro. Il centrocampista e l'attaccante, infatti, si sono allenati a parte ma sul campo, un segnale come ci sia la volontà di Inzaghi e dello staff di portarli a Como in attesa di capire poi quanto minutaggio avranno nelle gambe, in vista della finale di Champions del 31 maggio.