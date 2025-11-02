Inter, Lautaro senza gol? Messaggio di Chivu al Toro: 2 segnali forti, ora…

Il capitano dell'Inter non va in gol da quasi due mesi ma Chivu predica calma e conferma la totale fiducia nel Toro

Alessandro De Felice Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 21:16)

L’astinenza da gol divide Lautaro Martinez e il suo allenatore Cristian Chivu. Il Toro ha realizzato finora tre reti - contro Torino, Cagliari e Cremonese - e non va in gol dal 4 ottobre, quasi due mesi fa. Un digiuno che pesa dal punto di vista psicologico.

“Più si accumulano minuti senza goal, più il Toro si accartoccia su stesso trascinandosi un senso di responsabilità che lo rende irriconoscibile” scrive Calciomercato.com.

Dall’altra parte, Chivu ha subito smontato il caso: “Non costruiamo casi dove non esistono, non è vero che non segna da troppo, lo ha fatto a Bruxelles. Lautaro è un trascinatore e si mette a nostra disposizione lavorando sodo”.

Il tecnico ha lanciato un messaggio chiaro dopo le quattro partite senza gol di Lautaro ma con 9 punti in cascina: “La piena fiducia e l’indiscussa titolarità sono in qualche modo anche un messaggio che l’allenatore vuole fargli arrivare forte e chiaro”.

“Non c’è miglior viatico al goal se non la leggerezza di una mente sgombra da certe inutili tensioni. Che Lautaro sia un istintivo e un passionale si è capito, ma l’esperienza deve pur avere un peso e di certo l’argentino ne ha già messa da parte parecchia. Sarà anche ora che inizi a fruttargli qualcosa” conclude Calciomercato.com.