Inter-Monza, Lautaro si tocca il bicipite. Biasin: “L’Inter fa sapere che…”

Alla fine della partita i tifosi nerazzurri, nelle immagini della diretta televisiva di Inter-Monza hanno visto Lautaro toccarsi una coscia. L'argentino, che ha giocato da titolare ed è stato in campo 95 minuti, sembrava molto stanco dopo aver cercato diverse volte il gol nella rincorsa ai tre punti e sembrava avere avuto un problema al bicipite. Un'immagine che ha preoccupato non poco i tifosi che avevano visto poco prima Zielinskientrare ed uscire in meno di tre minuti per un problema muscolare.