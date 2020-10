Lautaro mancato colpo del Barça, Koeman: “Abbiamo cercato di migliorarci, ma…”

I media spagnoli erano convinti che alla fine l’Inter si sarebbe convinta a cedere Lautaro Martinez al Barcellona. Ma il club blaugrana non ha mai fatto l’offerta giusta ai nerazzurri. Koeman, allenatore del club blaugrana, è tornato a parlare del mercato della società catalana: «Sono contento della rosa che abbiamo. Abbiamo cercato di migliorarla ma la situazione economica è quella che è, quindi bisogna accettarlo e lavorare. Esterni? A mio modo il 4-2-3-1 è il sistema perfetto per le qualità dei giocatori che ci sono in rosa».

(Fonte: repubblica.it)