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fcinter1908 ultimora “Indemoniato, rispetto al debutto…”: ecco la pagella di Lautaro Martinez sulla Gazzetta
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“Indemoniato, rispetto al debutto…”: ecco la pagella di Lautaro Martinez sulla Gazzetta
Un rigore conquistato, ma non soltanto: Lautaro Martinez in crescita con la sua Argentina, ecco la pagella con l'Austria
Un rigore conquistato, ma non soltanto. Prova positiva per Lautaro Martinez contro l'Austria: il capitano dell'Inter è apparso in netta crescita rispetto all'esordio con l'Algeria.
Schierato ancora da titolare accanto a Messi, l'attaccante nerazzurro questa volta ha convinto. Ecco la pagella della Gazzetta dello Sport: "Indemoniato. Arraffa un rigore, manda in porta Messi. Non segna, con il passare dei minuti cala, ma è in progresso rispetto al debutto", si legge. Voto 6,5 per Lautaro.
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