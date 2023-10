Lautaro a Parigi per la cerimonia del Pallone d’oro. Eccolo col Dibu

Il calciatore nerazzurro si è piazzato al ventesimo posto ma è volato nella capitale francese per la cerimonia di presentazione di questa sera

È ventesimo nella lista dei finalisti candidati al Pallone d'Oro ma questa sera è a Parigi per partecipare alla cerimonia di premiazione. Lautaro Martinez è nella capitale francese e prima della serata evento che si celebra al Théâtre du Châtelet ha incrociato per una pausa il suo connazionale, campione del Mondo con l'Argentina, come lui, il portiere dell'Aston Villa e della Nazionale Emiliano Martinez. I due hanno postato la foto del loro incontro sui social.