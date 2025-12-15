Lautaro Martinez continua a far parlare di sè. L'attaccante e capitano dell'Inter è andato in rete a Marassi contro il Genoa, un gol che Fabio Caressa e i suoi ospiti hanno analizzato a Sky Calcio Club.
“Lautaro padrone dell’area. Come disse Florenzi…”: Bergomi svela un retroscena sul Toro
"Qui c'era stato Florenzi e ci ha detto: "Lautaro ha una cosa: sia sui calci piazzati che nel gioco diciamo a terra, prima ti dà una botta, poi prende la palla, poi ti da un'altra botta e poi fa gol".
Caressa analizza il gol di ieri a Marassi: "E qui guardate come Lautaro se lo costruisce questo gol: prima spallata regolare sul difensore, poi con la protezione e poi col tiro di prima. Quest'anno lui ha segnato solo gol di prima intenzione. Guardate qui, come butta via il difensore, come protegge qui e poi col di prima intenzione".
Prosegue Bucciantini:
"Ma io penso che questo significa essere padroni di una zona del campo, lui in regole è padrone, che ha spallate, però è quando tira. Quella palla va sempre dove deve andare. Quanto sente la porta questo ragazzo?"
Bergomi rivela un retroscena:
"Quando Ferri è andato a fare il dirigente all'Inter, 4/5 anni fa, la prima cosa che mi ha detto è stata "guarda come tira Lautaro in porta, lo vedi in allenamento come la colpisce al volo, di prima"".
Ancora Bucciantini, che scherza:
"Ce l'ha in camera dal letto la porta, quella da calcio (ride, ndr)".
