Ciro Ferrara , ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa: "Se metto Lautaro sotto a Kane, Haaland e Mbappé? Io no sinceramente, lo metto assolutamente allo stesso livello. Devi vedere il contesto, ma i numeri parlano chiaro: sono importanti, quindi lo metto tra i primi in assoluto.

Inter prima? Non è una sorpresa vederla lì: almeno, è la mia sensazione anche ad inizio campionato. Come rosa l'Inter è ancora superiore al Napoli, anche se ha lo scudetto sul petto. Parliamo di un campionato molto equilibrato, l'Inter è meritatamente prima: magari si vincerà per pochissimi punti, non per forza vorrà dire che qualcuno ha sbagliato".