Ferrara: “Se vedo Lautaro sotto a Kane, Haaland e Mbappé? Io no. Inter prima non è sorpresa”

Ciro Ferrara, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ciro Ferrara, ex calciatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Genoa: "Se metto Lautaro sotto a Kane, Haaland e Mbappé? Io no sinceramente, lo metto assolutamente allo stesso livello. Devi vedere il contesto, ma i numeri parlano chiaro: sono importanti, quindi lo metto tra i primi in assoluto.

Inter Lautaro
Getty Images

Inter prima? Non è una sorpresa vederla lì: almeno, è la mia sensazione anche ad inizio campionato. Come rosa l'Inter è ancora superiore al Napoli, anche se ha lo scudetto sul petto. Parliamo di un campionato molto equilibrato, l'Inter è meritatamente prima: magari si vincerà per pochissimi punti, non per forza vorrà dire che qualcuno ha sbagliato".

 

