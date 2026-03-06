Lautaro Martínez si conferma ancora una volta decisivo per l’Inter. Non soltanto per il numero di gol segnati, ma soprattutto per il peso specifico delle sue reti.
Lautaro più decisivo di Haaland e Mbappé: Inter, 27 punti grazie al Toro! La top 10 europea
Secondo i dati pubblicati da Transfermarkt, il capitano nerazzurro è il giocatore che ha realizzato più gol vittoria nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione: ben 9. Un dato che certifica la centralità dell’argentino nel gioco dell’Inter e il suo impatto nei momenti più delicati delle partite.
Alle sue spalle, nella speciale classifica, figurano due fuoriclasse del calcio mondiale, il che dimostra come Lautaro riesca a incidere in campionato come nessuno, malgrado le tante critiche ricevute ingiustamente.
Le 9 reti decisive di Lautaro raccontano perfettamente il valore dell’attaccante argentino. Gol pesanti, spesso arrivati nelle fasi più complicate delle partite, che hanno permesso ai nerazzurri di conquistare punti fondamentali in campionato. Il Toro continua così a confermarsi uno degli attaccanti più determinanti del panorama europeo.
CHI HA SEGNATO PIÙ GOL VITTORIANei cinque maggiori campionati europei in questa stagione—
Lautaro Martínez — 9
Kylian Mbappé — 8
Erling Haaland — 8
Igor Thiago — 7
Serhou Guirassy — 6
Wesley Saïd — 6
Harry Kane — 5
João Pedro — 5
Harry Wilson — 5
Christian Pulisic — 5
Rasmus Højlund — 5
