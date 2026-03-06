Mancano ancora più di due mesi alla fine della stagione ma l'Inter sta iniziando anche a ragionare in vista della prossima, non solo sul mercato. Arrivano anche importanti novità sul ritiro estivo per preparare l'anno prossimo.
Secondo quanto appreso da Fcinter1908.it, infatti, in estate l'Inter tornerà a svolgere una parte del ritiro in montagna. Negli anni scorsi, infatti, l'Inter aveva svolto il ritiro a Pinzolo e Riscone di Brunico.
Come appreso da Fcinter1908.it, però, questa volta i nerazzurri non si alleneranno in Italia, bensì in Germania. Ancora non nota la location definitiva ma una parte della preparazione estiva avverrà in terra tedesca. Gli allenamenti dovrebbero non essere aperti al pubblico ma chiusi solo per lo staff e per i giocatori, in attesa poi di conferme definitive.
