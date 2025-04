A Lautaro Martinez premio Stampa Estera: “Darò il meglio. Continuerò a…”

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martínez, è stato insignito del Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia

Il capitano dell'Inter, Lautaro Martínez, è stato insignito del Premio Stampa Estera 2025 come Miglior Atleta Straniero in Italia, riconoscimento conferito annualmente dall'Associazione della Stampa Estera in Italia. I riconoscimenti sono stati attribuiti da un comitato composto da Dundar Kesapli, Elizabeth Missland, Baris Seckin, Alba Kepi e Maarten van Aalderen, tutti soci dell'Associazione della Stampa Estera in Italia, che hanno selezionato e votato sei protagonisti dello sport italiano e internazionale, tra cui lo stesso Lautaro Martínez.