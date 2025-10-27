Il giornalista, su Pressing, ha parlato degli episodi della gara tra Napoli e Inter e si è soffermato sulla discussione in campo tra il giocatore nerazzurro e Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 16:07)

Sandro Sabatini, su Pressing, ha detto la sua a prosito della vittoria del Napoli sull'Inter e degli episodi che si sono visti durante la partita. «Il rigore cambia tantissimo, il risultato, de Bruyne, Mkhitaryan e accende la luce sulla mossa Neres. Mettendo lui Conte ha messo in difficoltà i tre difensori dell'Inter, Akanji, Bastoni e soprattutto Acerbi», ha detto innanzitutto.

-Lite Conte-Lautaro?

Non una gran bella figura, sembrava la Kings League. Dai ma su, due influenzer che lo fanno per i reel, dai... E poi l'Inter ha smesso di giocare. Anche i cambi di Chivu non hanno prodotto nulla di buono, ecco. Certe scene non sono giustificabili e andrebbero sanzionate. Che poi anche Lautaro, alla fine stiamo sempre a parlare riguardo a lui: 2021 il battibecco con Conte, poi la vicenda della bestemmia non bestemmia e alla fine ha patteggiato, poi questa cosa. Il capitano dell'Inter deve avere un comportamento migliore formalmente. Il comportamento deve essere all'altezza di classe e bravura, non dovrebbe comportarsi così.

(Fonte: Pressing)