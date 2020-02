CdS – Lautaro-Lukaku frenano: i tre motivi della crisi. E i discorsi col Barcellona…

Tre partite, zero gol. La coppia Lautaro-Lukaku non è mai andata a segno negli ultimi 270 minuti, nelle sfide contro Fiorentina e Napoli in Coppa Italia e in quella contro la Lazio. Un digiuno che l’Inter ha pagato caro, come sottolinea il Corriere dello Sport.

I due sembrano meno in sintonia con l’urlaccio di Lukaku al ‘Toro’ che lo testimonia. Per il quotidiano il periodo negativo dipende anche dalla manovra della squadra, meno fluida rispetto a prima, oltre al fatto che Lautaro ha svolto un lavoro di marcatura su Lucas Leiva nella gara contro la Lazio.

Qualcuno accosta il momento di crisi di Lautaro alle sirene del Barcellona e le voci che lo vogliono già d’accordo con il club catalano, ma in realtà i discorsi non sono così avanzati.