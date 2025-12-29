L'analisi di Sky Sport all'indomani del successo dei nerazzurri di Chivu per 1-0 contro l'Atalanta a Bergamo

Alessandro De Felice Redattore 29 dicembre - 13:00

L'Inter batte l'Atalanta e conquista tre punti pesanti al New Balance Stadium di Bergamo. Un successo firmato da Lautaro Martinez che consente ai nerazzurri di rispondere a Napoli, Milan e Juventus e riprendersi la vetta della classifica.

All'indomani della vittoria dei meneghini, Sky Sport analizza la prestazione e il momento dell'Inter.

“Lautaro ha guidato l’Inter, insieme ad altri giocatori. L’assist di Pio, un grande Zielinski, un centrocampo dal rendimento alto, Luis Henrique ispirato, la difesa che ha fatto il proprio dovere. Il Toro ha fatto 6 gol nelle ultime 6, ultime 4 a segno, 9 in campionato e capocannoniere. È sempre più a caccia di Boninsegna nella classifica marcatori all-time dell’Inter. Lautaro vuole scrivere la storia dell’Inter ed è importante il segnale che ha lanciato a livello di grinta e cattiveria agonistica. Da questo punto di vista lui non manca mai. L’Inter aveva perso la semifinale di Supercoppa e in una partita difficile come quella di ieri, ieri ha portato a casa tre punti.

Lautaro ha mandato una segnale di come l’Inter voglia restare in vetta. Ha risposto al Milan e al Napoli. In una situazione in cui poteva crearsi uno scenario difficile, poi da gestire in questi giorni prima del Bologna, con un calendario fitto, è arrivato il segnale del campione. Ma tutta la squadra ha dato un risposta importante. Una vittoria fondamentale perché era un bivio: da una parte la possibilità di perdere il primato e aprire ulteriori interrogativi sulle partite d’alta classifica, dall’altra parte far capire qual è il desiderio dell’Inter, che chiude il 2025 nel modo migliore e apre il nuovo anno con belle speranze.